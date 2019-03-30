Президент Таджикистана встретился с сиротами в Худжанде и подарил им подарки

CA-NEWS (TJ) - Глава Таджикистана Эмомали Рахмон в рамках рабочей поездки в Худжанд вручил праздничные подарки 100 круглым сиротам, которые являются учащимися и студентами средних и высших учебных заведений города.

Пресс-служба президента отмечает, что в праздничные подарки президента входила сезонная одежда, в частности, костюмы, носки и обувь, рубашки, различные сладости к празднику Навруз.

По словам президента, которого цитирует его пресс-служба, в настоящее время в нашей стране зарегистрирована 71 тысяча сирот, в том числе в Согдийской области, из которых 467 — круглые сироты, и "все они находятся под опекой государства".

Студентам был накрыт праздничный дастархан, каждому из сирот Рахмон вручил денежные средства, отметили в пресс-службе.

Эмомали Рахмон 30 марта также подарил 10 малоимущим семьям города Худжанд жилые квартиры.