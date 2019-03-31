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  31 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Каракалпакстане убили мать с тремя детьми

CA-NEWS (UZ) -  В Ходжейлийском районе Каракалпакстана обнаружены тела матери и трех ее сыновей, самому младшему из которых было три месяца.

28 марта примерно в 7:30 в доме на улице Шодлик в Ходжейлийском районе Каракалпакстана найдены тела четырех членов семьи, сообщает «Газета.uz» со ссылкой на Генеральную прокуратуру Узбекистана.

Мать (1995 года рождения) У. Т. и ее трехмесячный сын И. К. (2018) обнаружены мертвыми в колодце на глубине 3−4 метров. Тела еще двух сыновей М. К. (2017) и И. К. (2015) найдены в спальной комнате дома.

Согласно предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, смерть У. Т. и И. К. наступила в результате поступления воды в дыхательные пути, М. К. и И. К. — сдавливания дыхательных путей.

Прокуратура Каракалпакстана 28 марта возбудила уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 97 Уголовного кодекса (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть двух или более лиц / наказывается лишением свободы от 15 до 25 лет или пожизненным лишением свободы). Ведется следствие.

Дело взято под отдельный контроль Генпрокуратуры. Ведутся поиски лица, совершившего убийство.

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