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  31 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Акмолинской области прорвало плотину

CA-NEWS (KZ) -  31 марта в 4 час. 25 мин. произошел прорыв тела плотины Кенесаринская, сообщает ДЧС Алматинской области.

В настоящее время на территории области напряженно-стабильная паводковая обстановка.

Основные стоки талых вод скапливаются на территории Бурабайского и Зерендинского района, которые движутся по р.Кылшакты в сторону г. Кокшетау.

Плотина Кенесаринская на реке Кылшакты вблизи с. Кенесары из земляной насыпи длиной 2 690 метров, максимальная высота 12,17 метра. Объем чаши плотины по данным Есильской бассейновой инспекции составляет 3,8 млн. м3.

Вода в чашу плотины поступает по каналу от плотины с. Озерное и талых вод с полей вдоль канала. Водосброс и его регулировка осуществляется при помощи переливных трубчатых сифонов в количестве 6 штук (диаметром 600 мм).

Угрозы подтопления с. Кенесары не имеется, вода движется по руслу р. Кылшакты в сторону плотины Ивановская, находящейся в 17 км от областного центра.

Однако согласно мониторингу объем притока воды на Ивановской плотине пошел на спад на 10 см. На пути следования вода,оставаясь на полях, теряет скорость,что прогнозирует сокращение ожидаемого объема в Кокшетау.

Выставлены посты наблюдения за мониторингом на Кенесаринской, Ивановской плотинах и на притоке р. Кылшакты Кокшетау. Задействовано 258 человек, 20 единиц техники.

В круглосуточном режиме оперативным штабом ведется мониторинг паводковой ситуации в Акмолинской области.

С повышением температурного режима и выпадением осадков продолжается интенсивное таяние снега, ослабление ледовой обстановки. На отдельных гидрологических постах произошло полное очищение русла ото льда, на некоторых постах наблюдается редкий ледоход.

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