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  31 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Два человека застрелены на избирательном участке в Турции

CA-NEWS (CA) -  Два человека стали жертвами стрельбы на избирательном участке в ходе проведения муниципальных выборов в Турции. Как сообщает агентство DHA, в воскресенье, 31 марта, в восточно-турецком городе Малатья произошло столкновение двух групп. Один из участников потасовки выхватил пистолет и застрелил своих противников. Стрелявший задержан, передает Deutsche Welle.

Лидер небольшой оппозиционной "Партии благополучия" Темель Карамоллаоглу сообщил в Twitter, что погибшие являлись наблюдателями от его партии. Они пытались помешать открытому голосованию, и были за это убиты.

Муниципальные выборы проходят одновременно во всех 81 провинциях Турции. Около 57 миллионов граждан страны выбирают мэров, общественные советы и других муниципальных политиков. Безопасность обеспечивают более полумиллиона правоохранителей.

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