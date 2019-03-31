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  31 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Найти работу в Туркменистане можно будет на сайте минтруда

CA-NEWS (TM) -  На заседании Кабмина 29 марта вице-премьер Гочмырат Мырадов сообщил, что на сайте Министерства труда и социальной защиты населения появится раздел «Трудоустройство», передает Хроники Туркменистана.

По информации госинформагентства ТДХ, в разделе будет размещена информация о вакантных должностях в организациях и учреждениях независимо от их организационно-правовой формы собственности.

Сообщается, что это нововведение поможет обеспечить трудовую занятость населения.

На данный момент на сайте опубликован список из десятка вакансий, однако ни телефонов, ни адресов работодателей, ни каких-либо других подробностей не приводится.

Раздел подготовлен в рамках Концепции развития цифровой экономики страны на 2019-2025 годы и ускорит переход системы оказания госуслуг в электронный формат.

Напомним, что по данным «Хроники Туркменистана» уровень безработицы в столице составляет 50%, а в целом по стране, согласно Радио «Азатлык», достигает 60%.

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