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  31 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Самая дорогая картина в мире пропала из Лувра Абу-Даби

CA-NEWS (CA) -  Из Лувра в Абу-Даби пропала самая дорогая картина в мире – полотно Леонардо да Винчи "Спаситель мира", сообщает The New York Times.

О местонахождении работы неизвестно и работникам парижского Лувра, которые находятся в контакте с коллегами из Абу-Даби и французскими властями.

Картину должны были выставить в Лувре Абу-Даби в сентябре прошлого года, но тогда власти столицы ОАЭ по неизвестным причинам отложили показ.

В столицу ОАЭ произведение было привезено в 2017 году. Картину "Спаситель мира" продали на аукционе Christie's за 450 млн долларов.

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