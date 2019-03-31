На выборах президента Словакии впервые победила женщина. Кто она?

- Азия и мир, политика
- 20:07, 31 марта 2019
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CA-NEWS (CA) - Во втором туре президентских выборов в Словакии победила адвокат Зузана Чапутова.
После подсчета данных на 99,96% избирательных участков она получила 58,38% голосов, ее соперник — замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович — 41,62% голосов, сообщает РИА Новости.
Шефчович уже признал свое поражение и поздравил Чапутову с победой. Нынешний глава государства Андрей Киска приехал в Братиславу из своего родного города Попрада, чтобы также поздравить Чапутову.
Чапутова сможет вступить в должность с 15 июня — по истечении полномочий действующего президента.
Биография:
Зузана Чапутова (Zuzana Čaputová) родилась 21 июня 1973 года в Братиславе (Чехословакия, ныне столица Словакии).
В 1996 году получила степень магистра права в Университете имени Коменского в Братиславе.
Во время учебы работала в органах местного самоуправления в городе Пезинок, сначала помощником в юридическом отделе, а затем заместителем главы муниципального управления.
В 1998 году она начала сотрудничать с неправительственными организациями, специализировалась на делах о домашнем насилии. Затем она работала менеджером проектов в EQ Klub, занималась развитием местных сообществ.
В 2001-2017 годах сотрудничала с общественным объединением VIA IURIS, с 2010 года – в качестве адвоката. Занималась проблемами усиления правовых основ в работе госучреждений.
Наибольшую известность ей принесла кампания за прекращение использования мусорного полигона в городе Пезинок. В 2013 году Верховный суд Словакии признал, что принятое решение о размещении мусорного полигона было незаконным. За активное участие в этой кампании в 2016 году она получила экологическую премию Голдмана.
В декабре 2017 года Чапутова вступила во внепарламентскую партию "Прогрессивная Словакия".
20 января 2018 года она была избрана вице-президентом партии "Прогрессивная Словакия".
29 мая 2018 года Зузана Чапутова объявила о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента Словакии.
16 марта 2019 года в первом туре выборов президента Словакии Зузана Чапутова набрала 40,57% голосов и вышла во второй тур.
Зузана Чапутова воспитывает двух дочерей.