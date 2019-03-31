В Туркменистане в давке за хлебом скончался пожилой мужчина

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане 27 марта в очереди за хлебом в городе Байрамали Марыйского велаята (области) скончался пожилой мужчина 65-70 лет, сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана».

Давка перед магазином началась около 15-16 часов дня, когда привезли хлеб. Не соблюдая очередь, люди начали осаждать магазин, что стало причиной трагедии.

В регионах Туркменистана продолжается острый дефицит хлеба в госмагазинах. Не зная точного расписания завоза свежего хлеба в магазины, люди вынуждены часами стоять в очереди. Часто, когда хлеб наконец привозят, ни о какой очередности речи не идет, толпа людей ломится в магазин. При этом часто вспыхивают скандалы и даже драки, говорится в статье.

Нехватка хлеба также наблюдается в столице.

Издание отмечает, что хлеб и импортную муку в неограниченных количествах и без очередей, но в несколько раз дороже, можно приобрести в частных магазинах. Однако из-за кризиса и безработицы не все люди, особенно в регионах, могут себе позволить покупать продукты в частных торговых точках.