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  1 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В минфине Казахстана объяснили скопление большегрузов на границе с Кыргызстаном

CA-NEWS (KZ) -  Скопление автотранспортных средств на государственной границе Казахстана с Кыргызстаном образовалось в связи с нежеланием перевозчиков проходить досмотр, сообщила 31 марта пресс-служба комитета государственных доходов Минфина Казахстана.

На государственной границе Казахстана осуществляется мониторинг, и при необходимости досмотр транспортных средств на предмет выявления перемещения запрещенных товаров, - говорится в сообщении.

С 27 марта текущего года на пункте пропуска «Карасу» на казахстанско-кыргызской границе осуществлен досмотр 9 транспортных средств, перевозящих товары китайского и турецкого производства, при этом по всем автотранспортным средствам выявлено недостоверное указание сведений в товаросопроводительных документах.

Также, в связи с проводимым досмотром, с 27 марта текущего года 40 автотранспортных средств добровольно вернулись на территорию Кыргызстана для корректировки товаросопроводительных документов, отмечается в пресс-релизе.

При этом, в отношении товаров кыргызского производства проводится визуальный осмотр и нарушений не наблюдается, добавили в ведомстве.

На сегодняшний день на территории Кыргызстана в направлении Республики Казахстан имеет место скопление более 140 автотранспортных средств, которое образовалось в связи с нежеланием перевозчиков проходить досмотр.

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