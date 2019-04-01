Промежуточные итоги президентских выборов на Украине: намечается второй тур

CA-NEWS (CA) - Согласно опубликованным данным ЦИК Украины, после обработки около 22% протоколов Владимир Зеленский набирает более 30% голосов, передает ТАСС.

На втором месте располагается действующий президент Петр Порошенко с 16,8%. Третье место занимает Юлия Тимошенко с 13,29%.

Далее следует кандидат от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Юрий Бойко, который набрал 11,37% поддержки населения.

Очередные президентские выборы в Украине прошли 31 марта. По данным экзитполов опубликованных после закрытия участков, во второй тур должны пройти В. Зеленский и П. Порошенко. Второй тур голосования запланирован на 21 апреля.