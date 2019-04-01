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  1 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Правительство Узбекистана намерено собрать в Самарканде влиятельных соотечественников

CA-NEWS (UZ) -  Кабинет министров выставил на обсуждение проект постановления о проведении в июне этого года международного форума с участием известных соотечественников, проживающих за рубежом.

Согласно проекта постановления, цель форума - при помощи специальных видеороликов, статей ознакомить население с образованными, влиятельными соотечественниками, проживающими за рубежом и побудить их вернуться на родину.

Проект постановления Кабинета Министров "Об организации и проведении Международного форума соотечественников, проживающих за рубежом" был выставлен на обсуждение общественности.

Этот документ был размещен 29 марта на портале обсуждения нормативно-правовых актов, его обсуждение продлится до 13 апреля.

Проведение форума в Самарканде запланировано на 27-29 июня текущего года.

Как сказано в документе, оргкомитет форума должен составить список узбеков, проживающих за рубежом, желающих принять участие в форуме, и публиковать работу, проводимую в целях из возвращения на родину, на сайте Фонда «Эл-юрт умиди» по подготовке специалистов за рубежом и диалогу с соотечественниками при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

Также на оргкомитет возложена задача изучения условий для возвращения соотечественников, которые изъявили желание вернуться на родину и вложить свои инвестиции.

Согласно официальной информации, МИД выдаст въездную визу для соотечественников, которые приедут по заказу фонда «Эл-юрт умиди», и в случае необходимости оформит её по прибытии, прямо в аэропорту Ташкента, без взимания консульских и других сборов.

В документе отмечено, что администрация Самарканда проведёт мероприятия по озеленению и благоустройству города в преддверии форума и обеспечит его организацию на необходимом уровне, а также предоставит места в гостинице для участников и гостей.

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