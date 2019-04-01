Жители Самарканда, пытаясь перевоспитать 14-летнего племянника, до смерти забили его палками

CA-NEWS (UZ) - В Самаркандской области Узбекистана гостившие в доме сестры мужчины попытались воспитать племянника 2005 года рождения и нанесли ему телесные повреждения палкой.

«29 марта два брата, проживающие в Хатырчинском районе Навоийской области, будучи в гостях в доме сестры в Самаркандской области попытались воспитать племянника 2005 года рождения, нанеся ему телесные повреждения палкой», – говорится в сообщении пресс-службы.

В результате, мальчик скончался от полученных травм на месте происшествия.

Правоохранительные органы задержали мужчин. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.