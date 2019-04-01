Таджикские суды выдали разрешение на брак 2,5 тыс несовершеннолетним девочкам

CA-NEWS (TJ) - В прошлом году суды Таджикистана выдали разрешение на заключение брака с 2,5 тыс несовершеннолетними девочками, сообщает centralasian.org.



Получается, что в среднем ежедневно замуж выходят 6-7 девочек, не достигших 18 лет. Эти данные на прошлой неделе опубликовал офис Омбудсмена на основании статистики Верховного суда Таджикистана.

По законодательству страны, брачный возраст наступает с 18 лет. Но в исключительных случаях, например, при ранней беременности или тяжелой болезни родителей, по решению суда разрешается вступать в брак с 17 лет.

Жительница Душанбе Зебо вышла замуж в 16 лет. Когда ее сверстники учились в 10 классе, Зебо была уже беременной и готовилась к родам. «Я успевала по хозяйству, но была слишком юна для материнства и семьи», - говорит она.

Сейчас Зебо 25 лет, у нее двое сыновей. Она жалеет, что не смогла получить высшее образование, у нее нет хорошо оплачиваемой работы и она зависит от мужа, который находится в трудовой миграции.

В Таджикистане в 2010 году были приняты поправки в Семейный кодекс республики, согласно которым брачный возраст для девушек был повышен с 17 до 18 лет. Однако ранние и принудительные браки до сих пор являются проблемой для таджикского общества, а в последнее время сваты предпочитают подыскивать невест не старше 17 лет.

Таджикский судья на условиях анонимности сообщил Радио Озоди, что многие родители злоупотребляют правом на исключительные случаи, прописанные в законе.

«Все еще есть случаи, когда девочек после 9 класса не пускают в школу, готовят ее к замужеству, обращаются в суд за решением о снижении брачного возраста. Обосновывают тем, что они находятся в трудной финансовой ситуации или не могут уследить за дочерью», - рассказал он.

По данным правоохранительных органов страны, в прошлом году было выявлено 29 фактов незаконных браков с несовершеннолетними девочками.