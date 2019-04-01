За год из России в Таджикистан доставлено 966 "грузов-200"

CA-NEWS (TJ) - прошлом году из России в Таджикистан было доставлено 966 «грузов-200» с телами таджикистанцев, в основном трудовых мигрантов.

По официальным данным доклада, попавшего в распоряжение Радио Озоди 31 марта, некоторые структуры обеспокоены «случаями смертей граждан Таджикистана, в частности трудовых мигрантов, за рубежом».

В докладе отмечается, что в 2018 году было доставлено из России в Таджикистан на 90 «грузов-200» больше, чем в предыдущем году. По приведенным данным, 25 таджикистанцев скончались в результате насильственной смерти. В 2017 году из России было доставлено 873 гроба с телами граждан РТ.