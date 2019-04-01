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  1 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Центральный банк: внешний долг Узбекистана составил $17,3 миллиардов

CA-NEWS (UZ) -  Совокупный внешний долг Узбекистана на 1 января 2019 года составил 17,3 миллиарда долларов.

По данным Центрального банка Узбекистана, чистый внешний долг вырос в 2 раза или на $2,1 млрд. по сравнению с 2017 годом.

«В государственном секторе, как отмечается в отчете, задолженность в 2018 году росла ускоренными темпами. Предполагается, что такая тенденция сохранится и в ближайшем будущем. Причина – привлечение средств для финансирования государственных программ развития», - говорится в отчете.

Частный внешний долг сократился на $977,3 млн. и составил $7,2 млрд. по состоянию на 1 января 2019 года.

В отчете говорится, что основная часть частного внешнего долга приходится на нефтегазовый и энергетический секторы экономики и в общей сумме составляет $5,3 миллиардов.

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