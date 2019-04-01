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  1 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В парке Ташкента установили макеты Биг-Бена, Эйфелевой башни и Golden Bridge

CA-NEWS (UZ) -  На берегу канала «Дамаши» в Алмазарском районе Ташкента создается парковая зона протяженностью в 2,4 км.

Согласно проекту, здесь организовывается парковая зона для отдыха и развлечения населения, строятся пункты общественного питания, библиотеки, детские площадки.

Как сообщает UzNews.uz, на берегу канала уже успели построить макеты всемирно известных зданий и других творческих проектов, среди которых триумфальная арка (Париж), музей Лувр (Париж), Эйфелева башня (Париж), Golden Bridge (Сан-Франциско), Биг-Бен (Лондон), Пизанская башня (Пиза) и др.

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