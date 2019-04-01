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  1 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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МВД Казахстана прокомментировало рассылку с удостоверением «Нур-Афанасьевой»

CA-NEWS (KZ) -  31 марта в МВД Казахстана прокомментировали рассылку об обязательной приставке "Нур" для казахстанцев и иллюстративное фото с удостоверением "Нур-Афанасьевой", которая активно рассылается в соцсетях, передает Zakon.kz.

В сопроводительном письме к фотографии удостоверения указанно, что с 1 апреля такая приставка в фамилиях казахстанцев станет обязательной.

Официальный представитель МВД Нурдильда Ораз сообщила, что такой документ, удостоверяющий личность, органами внутренних дел не выдавался.

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