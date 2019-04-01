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  1 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Суд в Малайзии вынес приговор фигурантке дела о смерти брата Ким Чен Ына

CA-NEWS (CA) -  Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хуонг, подозреваемую в причастности к смерти брата лидера КНДР Ким Чен Нама, к трем годам и четырем месяцам лишения свободы, сообщает РИА Новости.

Ранее прокуратура смягчила обвинения, после чего подсудимая признала вину. Изначально Хуонг обвинялась в предумышленном убийстве, ей грозила смертная казнь.

Как отмечалось, девушка могла не знать, что ее действия приведут к гибели человека, и это было квалифицировано в итоге как непредумышленное причинение смерти.

Гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоля умер в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля 2017 года. Полиция обнаружила на его коже следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного по международной конвенции о химическом оружии. Южная Корея с самого начала утверждала, что погибшим был Ким Чен Нам, позднее это подтвердила экспертиза.

Власти Малайзии арестовали двух гражданок Индонезии и Вьетнама, пойманных после убийства Ким Чен Нама, им было предъявлено обвинение в предумышленном убийстве при соучастии еще четырех человек. Правоохранительные органы также подозревают в причастности к этому нескольких граждан КНДР и выдали ордер на задержание одного дипломата и сотрудника северокорейской авиакомпании Air Koryo. Посла КНДР Кан Чхоля выдворили из Малайзии.

Ранее суд Малайзии снял обвинения с одной из подозреваемых - гражданки Индонезии Сити Аисьи - и освободил ее в зале суда. По данным агентства Киодо, судья согласился с просьбой прокуратуры снять обвинения с подозреваемой, но заявил, что она не считается "оправданной", поскольку у суда нет опровержений ее вины. Позже Аисья вернулась на родину.

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