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  1 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Венесуэле открыли огонь по участникам акции протеста

CA-NEWS (CA) -  В столице Венесуэлы Каракасе группа вооружённых людей обстреляла протестующих в районе Либертадор, сообщает El Nacional.

По данным издания, огонь открыли члены проправительственных группировок. Сообщается о двух пострадавших. С огнестрельными ранениями в больницу Варгаса доставили мужчину и женщину.

Жители города вышли протестовать из-за перебоев в подаче электричества и отсутствия питьевой воды. Участники митинга заблокировали движение транспортных средств по улицам.

За последний месяц перебои с электричеством возникали в Венесуэле несколько раз. Наиболее масштабный сбой произошел в ночь на 8 марта, без света остался 21 из 23 штатов страны. Мадуро назвал блэкаут "электрической войной" со стороны США.

В пятницу, 29 марта, в 19.10 по местному времени произошло третье масштабное отключение электроэнергии за месяц.

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