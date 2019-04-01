В Туркменистане сборные по футболу и футзалу возглавят тренеры из Хорватии

CA-NEWS (TM) - 28 марта федерация футбола Туркменистана объявила о назначении новых главных тренеров национальных команд по футболу и футзалу (мини-футболу). Футбольную сборную возглавит хорватский тренер Анте Мише (на фото справа), сборную по мини-футболу – его соотечественник Роберт Грдович, сообщает Гундогар.

Анте Мише 51 год, он бывший футболист, большую часть карьеры проведший в хорватском клубе «Хайдук» из города Сплит. В качестве главного тренера возглавлял ряд хорватских и боснийских клубов, при этом ни на одном месте работы не задерживался более одного года. Пиком тренерской карьеры Анте Мише стала работа помощником главного тренера национальной сборной Хорватии Анте Чачича (2016-2018), вместе с которым был уволен за неудовлетворительные результаты. Опыта самостоятельной работы главным тренером на уровне сборных команд Анте Мише не имеет, говорится в статье.

Новый главный тренер национальной сборной Туркменистана по футзалу 45-летний Роберт Грдович — известный в прошлом футболист, выступавший за футзальные клубы Хорватии и Италии. Завершил карьеру игрока в 2011 году, после чего тренировал несколько хорватских клубов. Последнее место работы — тренер-консультант сборной Хорватии по футзалу, отмчеается в издании.

Выступая перед спортивной общественностью, руководством Министерства спорта и молодежной политики, Федерации футбола Туркменистана, а также представителями СМИ, хорватские тренеры высказались по поводу поставленных перед ними задач.

По словам Роберт Грдовича, весь Туркменистан ожидает от них высоких результатов в предстоящем Чемпионате Азии 2020 года, который пройдет в Ашхабаде. Также он пообещал, уже к февралю следующего года привести сборную в хорошую форму и побороться как минимум за полуфинал азиатского первенства.

«Конечно, я понимаю, что нам предстоит большая работа, и я надеюсь, что все мы— мои коллеги и команда— сможем вывести сборную Туркменистана на хороший уровень… На сегодняшний день у нас есть только Высшая лига Туркменистана. Я бы хотел, чтобы был и второй дивизион, это повысит соревновательный момент и поспособствует развитию футбола в Туркменистане. Это важно для создания более обширной базы игроков, из которой мы могли бы приглашать претендентов в сборную,— отметил Анте Мише.