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  1 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Брюсселе проходит форум по искоренению принудительного труда в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) -  1-3 апреля Брюссель посетит с рабочим визитом правительственная делегация Узбекистана, в составе которой заместитель премьер-министра Танзила Нарбоева и министр занятости и трудовых отношений Шерзод Кудбиев, а также руководители ассоциаций «Узтекстильпром» и «Узбекистон ипаги», сообщает МИД.

По информации Миссии Узбекистана при ЕС, представители правительства страны, ответственные за вопросы искоренения принудительного труда, примут участие в г.Брюсселе в работе дискуссионного форума на тему «Как Узбекистан искореняет детский и принудительный труд при сборе хлопка».

Форум организован совместно с Международной организацией труда, Всемирным банком, посольствами Узбекистана, Соединенных Штатов и Швейцарии. В работе форума примут участие представители Европейской комиссии, международных неправительственных организаций, а также трудовые и правозащитные НПО, деловые и инвестиционные компании, выступающие за искоренение детского и принудительного труда при производстве хлопка.

В программе визита встречи с представителями руководства Европейского союза, Королевства Бельгии, правозащитных организаций, крупнейших европейских объединений производителей, ритейлоров и профсоюзных организаций, а также ведущих европейских брендов.

Правительственная делегация также проведет переговоры с генеральным секретарем Международной конфедерации профсоюзов Шаран Барроу, представителями международной НПО «Human Rights Watch» и других международных институтов.

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