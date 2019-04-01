В Туркменистане будет создан учебный центр по цифровой экономике

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане при содействии Союза промышленников и предпринимателей (СППТ) и согласно Концепции развития цифровой экономики на 2019-2025 годы будет создан учебно-практический центр по цифровой экономике, сообщает 29 марта госинформагентство ТДХ.

В Центре планируется разрабатывать и внедрять новейшее программное обеспечение, повышать уровень подготовки специалистов в данной области, способствуя освоению передового опыта в цифровой области в соответствии с требованиями современности.

В центре будут обучать по таким направлениям, как «Оборот цифровой документации», «Обслуживание населения посредством системы «единого окна», «Анализ информации», «Отраслевой электронный оборот», «Цифровое сельское хозяйство». На первом этапе цифровые системы предполагается использовать на территории Ахалского велаята, а затем – внедрить по всей стране.

Вице-премьер страны Чары Гылыджов доложил президенту Гурбангулы Бердымухамедову, что учреждение будет оснащено аппаратурой, приобретенной за счет СППТ.

Концепция цифровой экономики была одобрена президентом осенью 2018 года. Реализовать ее планируется в три этапа: 1-й – в 2019 г., 2-й – в 2020-2023 гг. и 3-й – в 2024-2025 гг.