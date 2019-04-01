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  1 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии родился мальчик весом в 5 кг 750 граммов

CA-NEWS (MNG) -  25 марта впервые в Монголии родился мальчик весом в 5 кг 750 граммов, сообщает Монголия Сейчас.

Новорождённый стал восьмым ребёнком в семье П.Энхтайвана. 33-летняя роженица Т.Энхтуяа родила сына естественным путём без какого-либо хирургического вмешательства. По словам отца семейства, так как сын родился крупным, им пришлось приобретать одежду для 5-6-месячных малышей в срочном порядке.

Малыш родился в семье очень уважаемых родителей, ведущих здоровый образ жизни. Мать и новорожденный чувствуют себя хорошо.

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