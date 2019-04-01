В Монголии родился мальчик весом в 5 кг 750 граммов

CA-NEWS (MNG) - 25 марта впервые в Монголии родился мальчик весом в 5 кг 750 граммов, сообщает Монголия Сейчас.



Новорождённый стал восьмым ребёнком в семье П.Энхтайвана. 33-летняя роженица Т.Энхтуяа родила сына естественным путём без какого-либо хирургического вмешательства. По словам отца семейства, так как сын родился крупным, им пришлось приобретать одежду для 5-6-месячных малышей в срочном порядке.

Малыш родился в семье очень уважаемых родителей, ведущих здоровый образ жизни. Мать и новорожденный чувствуют себя хорошо.