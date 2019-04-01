Как миллиардер из Южной Кореи совершил «ужасную ошибку» и заработал на ней $14 млрд?

CA-NEWS (CA) - В 2012 году южнокорейский миллиардер и глава холдинга SK Group Чхве Тхэ Вон потратил $3 млрд на покупку акций полуживого производителя микросхем Hynix Semiconductor. На финансовом рынке покупку акций почти все сочли ужасной ошибкой. Но сам Чхве Тхэ Вон считал акции Hynix Semiconductor вполне оправданной покупкой, говорится в издании Asia Russia Daily.

В 2012 году компания Hynix Semiconductor — второй по величине производитель микросхем в мире, переживала не лучшие времена. За десять лет до этого корейское правительство уже спасало Hynix Semiconductor от банкротства. Но теперь компания вновь несла убытки, а ее котировки медленно падали — вместе с глобальным спросом на компьютеры и микросхемы оперативной памяти.

С момента объявления о сделке в ноябре 2011 года до ее закрытия в феврале 2012 года акции SK Holdings упали на 15%.

«Нашему конгломерату нужно было расширяться, — рассказал Чхве Тхэ Вон в интервью на форуме в Давосе. — Кто-то должен был сделать этот шаг. Я посчитал эту сделку вполне разумной». Покупателем 21% акций Hynix Semiconductor у группы банков-кредиторов выступила SK Telecom, «дочка» SK Group. А Чхве Тхэ Вон получил новую должность: он стал сопредседателем компании Hynix, которую затем переименовали в SK Hynix.

Попытка Чхве Тхэ Вона выйти на нестабильный рынок микросхем оказалась для него одной из самых доходных инвестиций. Миллиардер выбрал очень удачное время, чтобы стать акционером SK Hynix, и смог получить огромную прибыль благодаря стремительному росту продаж смартфонов по всему миру.

По оценкам, прибыль SK Hynix в прошлом году составила $14 млрд — на 40% больше, чем в 2017 году. Выручка компании в 2018 году составила $36 млрд, рентабельность — впечатляющие 39%. С тех пор как Hynix Semiconductor вошел в состав SK Group, акции производителя микросхем взлетели в цене почти на 150%.

В сентябре 2018 года SK Hynix заняла 20-е место в первом в истории рейтинге 100 лучших публичных компаний в сфере цифровой экономики по версии Forbes. В рейтинг вошли компании из 17 стран. Сам Чхве Тхэ Вон с состоянием $4,7 млрд занял седьмое место в списке богатейших людей Кореи. По словам аналитика Дэна Бейкера, покупка Hynix Semiconductor стала «отличной инвестицией — учитывая рост рынка микросхем оперативной памяти».

По данным представителей конгломерата, сейчас SK Hynix приносит 70% чистой прибыли SK Group, что превышает доходы других дочерних предприятий, например телекоммуникационной, нефтегазовой и химической компаний.

История конгломерата SK началась в 1953 году, сразу после окончания Корейской войны. Тогда Чхве Чжон Кун, дядя Чхве Тхэ Вона, занялся производством полиэстера и основал компанию Sunkyong Textiles (SK — сокращение от слова Sunkyong). Руководство Sunkyong Textiles получило несколько государственных займов и налоговых льгот для расширения бизнеса, которое началось с экспорта вискозы в Гонконг. В 1973 году 47-летний Чхве Чжон Кун умер от рака легких. Так как трое его сыновей были слишком юны, чтобы возглавить компанию, по корейской традиции его место должен был занять младший брат Чхве Чжон Хён — отец Чхве Тхэ Вона.

Под руководством Чхве Чжон Хёна SK превратился в полноценный конгломерат: бизнесмен решил инвестировать в две компании, никак не связанные с текстильным бизнесом, чьи акции до сих пор считаются важнейшим активом южнокорейского холдинга. В 1980 году Хён приобрел 50% нефтяной компании Korea Oil у бывшего гиганта американской нефтедобывающей промышленности Gulf. Затем Korea Oil переименовали в SK Innovation. В результате этого приобретения SK вошел в пятерку крупнейших корейских чеболей по объему активов. Чеболь — это корейское название многопрофильного холдинга, находящегося в собственности семейного клана. Сейчас чеболь SK Group занимает третье место по объему активов после Samsung и Hyundai. А в 1994 году Чхве Чжон Хён получил контроль над государственной компанией Korea Mobile Telecommunications Services, которая впоследствии была переименована в SK Telecom.

В 1998 году, в разгар азиатского финансового кризиса, от рака легких скончался и Чхве Чжон Хён. Его 37-летнему сыну Чхве Тхэ Вону пришлось сменить его на посту председателя холдинга.

У Чхве Тхэ Вона была основательная подготовка для этого. В конце 1980-х годов он учился в Чикагском университете в США, где познакомился со своей будущей женой Но Со Ён, дочерью бывшего президента Южной Кореи Но Тхэ У. Карьеру в SK Чхве Тхэ Вон начал в 1989 году на должности управляющего дочерним предприятием в калифорнийском городе Сан-Хосе. Два года спустя он перешел в американскую штаб-квартиру холдинга в Нью-Йорке. В 1994 году бизнесмен вернулся в Сеул и занял пост исполнительного директора. К 1997 году его повысили до главного исполнительного директора SK Corp — крупнейшей дочерней компании конгломерата в тот период.

Чхве Тхэ Вон набил руку на небольших сделках. Например, в 2000 году SK Telecom под его руководством поглотила своего конкурента Shinsegi Telecom, выплатив 2,3 трлн корейских вон ($2 млрд) акциями и наличными. Благодаря поглощению Shinsegi Telecom доля SK Telecom на рынке резко выросла с 43% до 57%. Впрочем, планы по дальнейшей экспансии пришлось отложить: в 2003 году Чхве Тхэ Вона приговорили к трем годам лишения свободы за финансовые махинации. Но уже через семь месяцев он был условно-досрочно освобожден, а в 2008 году — полностью амнистирован. Лишь в 2007 году Чхве Тхэ Вону удалось продолжить расширение конгломерата SK. Он переименовал компанию SK Corp в SK Holdings и вывел ее на биржу. Затем Чхве Тхэ Вон вместе с SK Holdings вышел на китайский рынок, инвестировав в разведку нефтяных месторождений в Южно-Китайском море, а также энергетическую и химическую промышленность в Шанхае и Ухане. Сегодня SK Holdings — де-факто холдинговая компания, отвечающая за крупнейшие предприятия чеболя. Чхве Тхэ Вону и его семье принадлежит 30% акций SK Holdings.

На сегодняшний день в SK Group входит 101 компания. В конгломерате работают 93 000 человек, а общая выручка SK, по оценкам, составляет $140 млрд. 16 компаний из 101 работают самостоятельно, однако их исполнительные директора ежемесячно принимают участие в заседаниях так называемого «Совета Supex», на которых координируют стратегии развития предприятий под девизом «независимые, но единые».

Миллиардер-рецидивист

Когда Чхве Тхэ Вон впервые задумался о приобретении акций Hynix Semiconductor, производитель микросхем испытывал финансовые трудности, несмотря на то что играл ведущую роль на рынке чипов оперативной памяти DRAM. Девять корейских банков-кредиторов, которые после спасения Hynix от банкротства в 2002 году оказались ее крупнейшими акционерами, долгие годы искали покупателя на свой пакет акций. В 2002 году американская корпорация Micron Technology попыталась выкупить акции Hynix за $3 млрд, но совет директоров южнокорейской компании не одобрил сделку. В 2009 году еще один корейский чеболь, компания Hyosung, предложил за контрольный пакет акций Hynix $2,8 млрд. Но в распоряжении Чхве Тхэ Вона находилось кое-что, чего не было у других потенциальных покупателей: отчеты SK Telecom об объеме данных, передаваемых в сотовой сети, которые показали, что спрос на микросхемы DRAM будет расти благодаря замене старых сетей 3G высокоскоростными 4G. Чхве Тхэ Вон понял, что вскоре спрос на микросхемы взлетит благодаря росту количества смартфонов, использующих сети 4G.

И он оказался прав. По данным аналитической компании Statista, за последние пять лет объем продаж полупроводниковой продукции вырос почти на 52% и достиг $463 млрд. «Из-за перехода на сети 4G потребовалось увеличить память смартфонов. И общий спрос на микросхемы оперативной памяти также вырос», — объясняет Шон Пак, заместитель директора гонконгского филиала компании S&P Global Ratings. «Это лишь часть того потенциала роста, который смогло разглядеть руководство SK Telecom», — добавляет эксперт.

Конгломерат SK получил контроль над Hynix Semiconductor в 2012 году. Год спустя прибыль компании выросла до $2,7 млрд — притом что накануне сделки убытки составляли $148 млн. Однако Чхве Тхэ Вон не смог отпраздновать успех компании вместе с подчиненными. В начале 2013 года его вновь арестовали — на этот раз по обвинению в незаконном присвоении денежных средств компании. В феврале 2014 года бизнесмена приговорили к четырем годам лишения свободы. В августе 2015 года президент Южной Кореи Пак Кын Хе помиловала Чхве Тхэ Вона. И пока бизнесмен отбывал наказание, чистая прибыль SK Hynix выросла на 40%, а ее котировки — на 51%. Прибыль холдинговой SK Holdings взлетела на 90%, а доля SK Hynix в её финансовых результатах выросла втрое.

В марте 2016 года Чхве Тхэ Вон вновь вернулся к управлению семейным бизнесом. На базе SK Hynix он решил создать вертикально интегрированного производителя микросхем. Бизнесмен выкупил акции компаний, поставляющих SK Hynix сырье: полупроводниковые пластины и материалы, необходимые для создания микросхем. В 2017 году прибыль SK Hynix увеличилась более чем в три раза, а в 2018 году выросла еще на 46% и достигла рекордной суммы в 15,5 трлн корейских вон. Это не могло не привлечь внимания конкурентов. Основная угроза исходит со стороны китайских производителей микросхем. Госкомпания Yangtze Memory Technologies налаживает производство полупроводниковой памяти типа NAND. В случае чипов NAND речь идет о флеш-памяти, что позволяет сохранять данные даже при отсутствии бесперебойного подключения к источнику энергии. В этом состоит их главное отличие от микросхем DRAM. «Китай планирует самостоятельно производить такие микросхемы, чтобы обеспечить стабильность их поставок», — говорит Клифф Леймбах, старший аналитик информационной компании IHS Markit.

SK Hynix начала работать с чипами NAND, но производству все еще не хватает масштаба. В настоящий момент компания занимает второе место в мире по производству микросхем DRAM и лишь пятое — по NAND. Для создания смартфонов нужны оба типа полупроводниковой памяти: чипы DRAM для обеспечения работы все большего числа приложений, а чипы NAND для хранения все большего количества фотографий, песен и других данных. В июне прошлого года Чхве Тхэ Вон решил действовать активнее и выкупил часть акций компании Toshiba Memory, занимающей второе место в мире по производству чипов NAND. Японская корпорация Toshiba, в состав которой входит Toshiba Memory, как раз пыталась продать часть акций, чтобы погасить долг за убыточное дочернее предприятие в США, работающее в сфере атомной энергетики. С помощью инвесткомпании Bain Capital был создан консорциум инвесторов, выкупивший акции Toshiba Memory. Помимо SK Hynix в консорциум вошли Apple, Dell и Kingston Technology.

Казалось бы, все должно было пройти просто. Но сделка потребовала одобрения ответственных органов восьми стран (в том числе Китая), на что ушло целых девять месяцев. Лишь в мае 2018 года Китай заявил об отсутствии возражений. В какой-то мере это был жест доброй воли в адрес Вашингтона в условиях торговой войны между КНР и США. По словам Чхве Тхэ Вона, еще одним препятствием на пути быстрого проведения сделки стала сложная иерархическая структура в Toshiba. «Это была очень сложная сделка. Но Южная Корея, США и Япония объединились ради одной цели», — заявил корейский миллиардер. В обмен на $3 млрд инвестиций SK Hynix получила 15% акций японского производителя полупроводниковой памяти.

“Все дело в людях”

Но на этом Чхве Тхэ Вон не остановился. В октябре 2018 года SK Hynix открыла в Южной Корее еще один завод по производству микросхем NAND. В течение следующих пяти лет руководство компании планирует вложить в производство $18 млрд. А в феврале 2019 года Чхве Тхэ Вон заявил о принятии десятилетнего инвестиционного плана, который вступит в силу в 2022 году. SK Hynix инвестирует $107 млрд в создание четырех больших заводов по производству полупроводниковой памяти, а также в вертикальную интеграцию цепочки поставок. Хотя аналитики и отмечают, что в планы на следующие десять лет часто вносятся изменения, этот шаг показывает, что Чхве Тхэ Вон думает о долгосрочной перспективе развития SK Hynix.

Последние шесть лет Чхве Тхэ Вон диверсифицировал инвестиции SK, приобретая акции компаний из самых разных отраслей экономики. Он потратил $3,2 млрд и вошел в капитал 12 компаний в Европе, Юго-Восточной Азии и США. В 2017 году чеболь SK за $459 млн выкупил две линии производства химикатов у американской компании Dow Chemical, в марте 2018 года приобрел акции сингапурского сервиса заказа такси Grab на $75 млн, а в сентябре — вложил $470 млн в 9,5% акций вьетнамского конгломерата Masan Group, в чей инвестиционный портфель входят акции финансовых компаний, производителей продуктов питания, а также животноводческих предприятий и горнодобывающих компаний. В этом году глава вьетнамского конгломерата Masan Group Нгуен Данг Куанг вошел в рейтинг долларовых миллиардеров Forbes. Его состояние оценивается в $1,3 млрд.

Во время своего тюремного заключения Чхве Тхэ Вон написал книгу о социальном предпринимательстве. Он утверждает, что инвестиции чеболя SK направлены не только на расширение производства и увеличение прибыли. Они также должны быть социально значимыми. «Мой отец придерживался определенной философии», — утверждает Чхве Тхэ Вон. Миллиардер хорошо помнит, как отец спрашивал его, в чем секрет успеха SK. «Все дело в людях», — отвечал на свой же вопрос Чхве Чжон Хён. На Всемирном экономическом форуме в Давосе Чхве Тхэ Вон впервые стал ведущим панельной дискуссии о социальных инвестициях, которую он провел совместно с представителями консалтинговой компании Boston Consulting Group. «Если мы тратим так много денег, это должно как-то влиять на общество», — утверждал корейский миллиардер.

В ответ на вопрос о том, каким образом корейский конгломерат SK делает мир лучше, его глава процитировал отрывки из экспериментальной программы, запущенной в сентябре 2018 года компанией SK Innovation в сотрудничестве с GS Caltex (нефтеперерабатывающая компания GS Caltex — это совместное предприятие корейского чеболя GS Holdings и американского энергетического гиганта Chevron), а также с CJ Logistics и логистическим стартапом Zooma. Суть экспериментального проекта состоит в следующем: интернет-магазины могут использовать примерно 200 из 3600 автозаправочных станций, принадлежащих конгломерату SK, в качестве распределительных пунктов доставки своих товаров. По словам руководства SK, проект под названием «Придумай свою АЗС» поддерживает малый бизнес, предоставляя свою инфраструктуру в распоряжение таких стартапов, как Zooma. Звучит многообещающе. Однако некоторые отмечают, что проект находится лишь в зачаточной стадии. «Это лишь малая часть бизнеса компании, — говорит Ю Ван Хи, аналитик гонконгского филиала агентства Moody’s. — Этот проект не приносит большой прибыли, но нужно продолжать наблюдение за его развитием».

В этом месяце Чхве Тхэ Вон, скорее всего, покинет пост главы SK Holdings, чтобы сконцентрироваться на руководстве всем чеболем. По его словам, инвестиции во вьетнамскую корпорацию Masan Group также можно назвать частью проекта SK по укреплению социального предпринимательства. «Мы больше интересовались руководством конгломерата Masan Group, чем его инвестиционным портфелем», — вспоминал Чхве Тхэ Вон. Однако теперь он встретился с правительством Вьетнама, чтобы предложить идеи по развитию бизнеса. Особое внимание он уделил таким вопросам, как защита окружающей среды, ведь проекты в этой сфере могут сделать бизнес конгломерата социально значимым. «В конце концов, все мы стремимся к счастью. Некоторые могут сказать: «Просто зарабатывайте больше денег». Не так ли? На самом деле так не должно быть», — заявил Чхве Тхэ Вон — Подумайте, почему многие смотрят свысока на корейские чеболи. Я хочу изменить подобное отношение».