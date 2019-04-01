Может ли молодежь постсоветских стран повторить опыт Украины, где на выборах президента лидирует 41-летний шоумен Зеленский, - политолог

CA-NEWS (KZ) - Очевидная победа актера Владимира Зеленского должна стать показательным примером для архитекторов казахстанского транзита. На этом фоне успех многоступенчатого сценария передачи верховной власти становится далеко не очевидным. Оказалось, что в кратчайшие сроки не воспринимавшийся прежде в политическом амплуа комик способен стать лидером гонки и с сокрушительным разрывом опередить опытнейших конкурентов. То, что не удалось сделать в России Ксении Собчак, позиционировавшей себя как кандидата «против всех», было успешно реализовано вчера в Украине, пишет в своем Telegram-канале политиолог Талгат Калиев.



Казахстанское законодательство подготовлено к появлению на политической сцене подобных случайных людей. Кандидат обязан иметь пятилетний стаж государственной службы, выдвинут политической партией или общественным объединением, собрать порядка 100000 подписей. Но это вовсе не исключает возможностей для экстренного подбора сравнительно молодого кандидата, сумевшего отработать пятилетний минимум. И не удивляться, что за кандидатом будут маячить уши одного из олигархов.

Разгаданный командой Зеленского секрет массовых настроений заключается не столько в ставке на молодежь, сколько в эксплуатации недовольства и разочарования властью в устоявшемся за последнее десятилетия ее понимании. Претензии избирателей были адресованы не к персоналиям, а к элитам поколения 50+. Которые находились либо во власти, либо вблизи ее, но не смогли или не желали выработать приемлемую модель развития государства. И, соответственно, кредит доверия избиратель предпочел передать тому, кто шанса проявить свою эффективность во власти еще не имел. А стало быть, не исчерпал.

Это вовсе не отменяет роли молодого электората. Несмотря на низкую явку молодёжи, концентрированный акцент на нее позволил получить столь же концентрированный эффект. В ходе электоральной кампании украинская молодежь выступила потребителем и ретранслятором новых смыслов, тиражируя и накачивая в среде избирателей старшего поколения формулу недоверия к элитам 50+ «вы свой шанс исчерпали».

Благодаря глобализации, современная молодежь обретает унифицированные признаки и поведенческие стереотипы. То есть, тренды украинской молодежи будут активно распространяться среди определенной части их постсоветских сверстников. И доля этих сверстников будет обратно пропорциональна способности элит сгенерировать качественно новую повестку.

Сложность в том, что традиционная модель политики стремительно утрачивает свою актуальность. Пример Дональда Трампа, ворвавшегося в Овальный кабинет на волне разочарования старыми элитами, из этой же категории. По своей численности, сегодняшнее поколение молодежи является рекордным за всю историю человечества. Отрицая прежние стандарты, она демонстрирует отсутствие склонности к длительному ожиданию, требуя качества жизни здесь и сейчас. Голосуя, либо ногами, либо в формате площадной демократии. По всему миру право информационной инициативы уже находится в руках политических нигилистов. Вернуть его можно лишь предложениями экстраординарного характера. Важно лишь не переступать черту популизма, а нащупать и сохранить трудноосязаемый баланс, заключил политолог.