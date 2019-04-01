В Санкт-Петербурге у 15-летней девочки из Таджикистана произошел выкидыш

CA-NEWS (TJ) - В Санкт-Петербурге 30 марта, в 3 часа ночи, 15-летняя девочка из Таджикистана была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. В детской больнице №5 имени Филатова выяснилось, что у нее произошёл выкидыш, сообщает Конкретно.ru.

Сотрудниками полиции задержан гражданин Таджикистана. Оказалось, что 22-летний мигрант, находясь в гостях в квартире на Будапештской улице, неоднократно вступал в половые сношения с несовершеннолетней девочкой, вследствие чего она забеременела.

По данному факту ведется следствие.