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  1 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Ш.Мирзиёев призвал чиновников прекратить хлопать в ладоши и говорить высокопарные слова

CA-NEWS (UZ) -  В ходе своей поездки в Бухарскую область президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал чиновников покончить с хвалебными аплодисментами и высокопарными словами, и вместо этого а работать с каждым домом, человеком адресно и целенаправленно.

В ходе встречи с активистами Бухарской области 29 марта этого года президент Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что «все дела и планы чиновников должны служить интересам народа».

«Это должно проявляться на каждой улице, в жизни людей. Необходимо прекратить хлопать в ладоши и говорить высокопарные слова, а работать с каждым домом, человеком адресно и целенаправленно», – сказал Мирзияев.

Стоит отметить, что в Узбекистане чиновники встречают аплодисментами практически каждое слово президента Шавката Мирзиёева. Так было и при ныне покойном первом президенте Исламе Каримове.

Напомним, что во время своих предыдущих выступлений Мирзиёев также призывал чиновников прекратить говорить высокопарные слова и перейти к практическим действиям.

«Просыпайтесь, если вы не проснетесь, то я не смогу ничего сделать», – говорил во время визита в одну из областей республики Шавкат Мирзиёев.

А в своем обращении к депутатам Олий Мажлиса (парламента) страны в 2017 году президент Мирзиёев говорил следующее: «Просыпайтесь уже, теперь и вы должны завоевать авторитет».

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