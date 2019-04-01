Союз писателей Таджикистана исключил из своих рядов поэта Зафара Суфи

CA-NEWS (TJ) - Союз писателей Таджикистана исключил из своих рядов поэта, основателя медиа-холдинга «Озодагон» Зафар Суфи «из-за отрыва от деятельности союза и несоответствия общественной позиции». Поэт заявил, что «это не трагедия, но несправедливость».

«Причина исключения нескольких членов в том, что они очень отдалились от союза, не поддерживают никаких связей, не предлагают союзу никаких отчетов, находятся вдали от родины и не могут выполнять требования устава», -- заявил председатель Союз писателей Таджикистана Низом Касым в интервью Радио Озоди.

Зафар Суфи последние годы проживал в Кыргызстане и России, а потом получил убежище в одной из европейских стран. 55-летний поэт заявил, что исключение из творческого союза за свои взгляды считает гордостью, и уверен, что в будущем люди осознают его правоту.

Из Союза писателей Таджикистана были исключены десятки членов в последние годы, но это первый случай, когда заявляется, что поэт, автор нескольких книг, основатель газеты и агентства новостей обвиняется в несоответствии общественным взглядам.