Туристическую полицию создадут в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан Ерлан Кожагапанов рассказал о создании туристической полиции в Казахстане, передает Zakon.kz.



- В своем недавнем интервью вы заявили о том, что туристы из Индии Китая приезжают к нам на конкурсы красоты любоваться красотами наших девушек.

- Любое событийное мероприятие, будь то конкурс красоты, национальный спортивный турнир, гастрономический фестиваль или музыкальный, при грамотной организации и правильном маркетинге способен привлечь огромное количество как въездных так и внутренних туристов. Поэтому Мисс-Казахстан является одним из способов продвижения Казахстана, как страны, в которой живут красивые и гостеприимные люди.

- Однако, в последнее время появляется информация о том что туристы из некоторых стран, к примеру из Индии, зачастую приезжают к нам с целью секс-туризма.

- Информация подобного рода возможна всегда и везде. Если искать негатив - его можно найти во всем.

Нужно уходить от таких стереотипов.

Если в общем потоке и находится несколько таких туристов, это не значит, что нужно закрывать границу для всего региона.

Нужно просто решительно пресекать такие случаи и навсегда избавляться от такого имиджа для нашей страны.

"От лица ведомства, отвечающего за развитие туристической сферы официально заявляю, что любые попытки использовать нашу страну в качестве реализации своих безнравственных помыслов будут немедленно пресекаться, а люди их совершившие преследоваться по закону и выдворяться из страны.

Этой работой и будет заниматься в том числе туристическая полиция, которую мы создадим вместе с МВД согласно мероприятий нашей Госпрограммы развития туризма в РК 2019-2025", - рассказал Кожагапанов.