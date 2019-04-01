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  1 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане 31 марта прошли выборы в парламент. Итоги еще не озвучены

CA-NEWS (TM) -  В Туркменистане 31 марта прошли выборы депутатов Меджлиса (национального парламента) и Халк маслахаты (Народных советов).

По выборам депутатов Меджлиса Туркменистана к 19 часам проголосовало 91,12% избирателей, информирует сайт центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане.

По избирательному округу 54 “Байдак” – 91,24%, по избирательному округу 106 “Векил” – 91,32%, по избирательному округу 109 “Сакарчаге” – 90,77%.

По выборам членов Халк маслахаты велаятов и города Ашхабада к 19 часам проголосовало 90,86% избирателей.

По Ахалскому велаяту проголосовало 90,97%, Лебапскому велаяту 90,84%, по городу Ашхабаду 90,74% избирателей.

По выборам членов Халк маслахаты этрапов, городов к 19 часам проголосовало 90,71% избирателей.

По Ахалскому велаяту проголосовало 90,91%, Балканскому велаяту 90,64%, Дашогузскому велаяту 90,86%, Марыйскому велаяту 90,60%, по городу Ашхабаду 90,67% избирателей.

По выборам членов Генгешей к 19 часам проголосовало 90,90% избирателей.

По Ахалскому велаяту проголосовало 90,93%, Балканскому велаяту 97,59%, Дашогузскому велаяту 89,48%, Лебапскому велаяту 90,97%, Марыйскому велаяту 90,47% избирателей.

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