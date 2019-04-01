РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Парламент Таджикистана обсудил эффективность проекта ЛЭП «Душанбе-Оби Гарм»

CA-NEWS (TJ) -  Эффективность проекта высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) 500 кВ «Душанбе-Оби Гарм», который был сдан в эксплуатацию 16 ноября прошлого года, обсуждена депутатами Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента). Депутаты таджикского парламента указали на эффективность ЛЭП 500 кВ «Душанбе-Оби Гарм», который сталь частью единой энергетической системы Таджикистана, передает Авеста.

В парламенте указали на такие вопросы, как выделение льготного кредита и реализация проекта на высоком качественном уровне.

Напомним, что договоренность о реализации проектов строительства линии электропередачи 500 кВ и теплоэлектроцентрали «Душанбе-2» была достигнута в июне 2012 года в Пекине в ходе визита президента Таджикистана в Китай.

В начале сентября 2017 года в Пекине состоялась церемония подписания кредитного соглашения между правительством Республики Таджикистан и Экспортно-импортным банком Китайской Народной Республики о выделении льготного кредита в размере $79 млн. для реализации проекта высоковольтной линии электропередачи 500 кВ районов республиканского подчинения. В декабре 2017 года Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана ратифицировал данное финансовое соглашение.

В соответствии с документом таджикская сторона обязалась вернуть полученный кредит с процентами в течение 25 лет. Деньги были получены под 1,5% годовых. Отмечается, что срок возврата кредита составляет 300 месяцев.

Проект строительства высоковольтной линии электропередачи ЛЭП-500 кВ «Душанбе-Оби Гарм» реализовала китайская компания TBEA. Разработка технико-экономического обоснования проекта также проводилась специалистами китайской компании TBEA. Кроме того, его реализация проходила в сложнейших условиях горной местности.

По проекту было предусмотрено строительство двухцепной линии электропередачи, протяжённостью порядка 100 км с 402 опорами. Линия соединила подстанцию «Душанбе 500 кВ» с КРУЭ (комплектное элегазовое распределительное устройство).

Проект линии 500 кВ «Душанбе-Обигарм» предназначен для повышения надёжности, улучшения качества поставляемой энергии и снижения потерь в Раштской долине Таджикистана, где расположены районы Нурабад, Рашт, Таджикабад, Тавильдара и Лахш (бывший Джиргатальский район).

Также улучшена связь между электрическими сетями районов республиканского подчинения и южной электросетью.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Акмолинской области прорвало плотину
  • Найти работу в Туркменистане можно будет на сайте минтруда
  • Два человека застрелены на избирательном участке в Турции
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×