Парламент Таджикистана обсудил эффективность проекта ЛЭП «Душанбе-Оби Гарм»

CA-NEWS (TJ) - Эффективность проекта высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) 500 кВ «Душанбе-Оби Гарм», который был сдан в эксплуатацию 16 ноября прошлого года, обсуждена депутатами Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента). Депутаты таджикского парламента указали на эффективность ЛЭП 500 кВ «Душанбе-Оби Гарм», который сталь частью единой энергетической системы Таджикистана, передает Авеста.



В парламенте указали на такие вопросы, как выделение льготного кредита и реализация проекта на высоком качественном уровне.

Напомним, что договоренность о реализации проектов строительства линии электропередачи 500 кВ и теплоэлектроцентрали «Душанбе-2» была достигнута в июне 2012 года в Пекине в ходе визита президента Таджикистана в Китай.

В начале сентября 2017 года в Пекине состоялась церемония подписания кредитного соглашения между правительством Республики Таджикистан и Экспортно-импортным банком Китайской Народной Республики о выделении льготного кредита в размере $79 млн. для реализации проекта высоковольтной линии электропередачи 500 кВ районов республиканского подчинения. В декабре 2017 года Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана ратифицировал данное финансовое соглашение.

В соответствии с документом таджикская сторона обязалась вернуть полученный кредит с процентами в течение 25 лет. Деньги были получены под 1,5% годовых. Отмечается, что срок возврата кредита составляет 300 месяцев.

Проект строительства высоковольтной линии электропередачи ЛЭП-500 кВ «Душанбе-Оби Гарм» реализовала китайская компания TBEA. Разработка технико-экономического обоснования проекта также проводилась специалистами китайской компании TBEA. Кроме того, его реализация проходила в сложнейших условиях горной местности.

По проекту было предусмотрено строительство двухцепной линии электропередачи, протяжённостью порядка 100 км с 402 опорами. Линия соединила подстанцию «Душанбе 500 кВ» с КРУЭ (комплектное элегазовое распределительное устройство).

Проект линии 500 кВ «Душанбе-Обигарм» предназначен для повышения надёжности, улучшения качества поставляемой энергии и снижения потерь в Раштской долине Таджикистана, где расположены районы Нурабад, Рашт, Таджикабад, Тавильдара и Лахш (бывший Джиргатальский район).

Также улучшена связь между электрическими сетями районов республиканского подчинения и южной электросетью.