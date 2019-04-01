В Казани открывается выставка, посвященная Золотой Орде

CA-NEWS (CA) - 3 апреля в Выставочном центре «Эрмитаж-Казань» откроется выставка «Золотая Орда и Причерноморье. Уроки Чингисидской империи», которая знакомит с культурой Монгольской империи, но главным образом – с культурой Улуса Джучи (Золотой Орды), крупнейшего государства кочевников в Западной Евразии, сообщает ARD.



На выставке представлены предметы всаднической и городской культуры монгольских кочевников, пиршественные сосуды, ювелирные украшения, костюмы. Важное место отведено деталям архитектурного декора и образцам буддийской живописи тюрко-монгольского Востока. Памятники нумизматики Золотой Орды дают представление о развитии денежного дела и денежной политики одного из наиболее крупных монгольских государств XIII–XV веков.

Монгольская империя (монг. Yeke Mongγol ulus – «Великое монгольское государство») – структура, сложившаяся в начале XIII века в результате завоеваний Чингис-хана (1155 или 1162-1227). В период своего единства она включала смежные территории Центральной Азии, Южной Сибири, Восточной Европы, Ближнего Востока, Китая и Тибета со столицей в Каракоруме.

С начала 1260-х годов, когда отдельные части монгольского мира переходят под контроль старших сыновей и внуков Чингис-хана, крупнейшими ее частями становятся государство Юань в Китае, Улус Джучи (Золотая Орда), государство Хулагуидов на Ближнем Востоке, и Чагатайский улус в Средней Азии. К началу XIV века единство империи носило скорее формальный характер, напоминающий федерацию фактически независимых государств. Главенство над всеми улусами номинально принадлежало Хубилаю (1215-1294), внуку Чингис-хана, принявшему титул Великого хана в 1260 году, но ставшего им только в 1266 году после смерти его соперника Ариг-буки. Хубилай более известен как основатель империи Юань, монгольского государства, основной частью которого с 1279 года являлся весь Китай. В состав империи входили Монголия, Восточный Туркестан и некоторые оккупированные государства в Юго-Восточной Азии. Тибет с 1270 по 1358 год, как автономная территория в военном и административном отношениях, контролировался династией Юань, но руководство в делах религии принадлежало Сакья-ламе.

Чингисиды создали глобальную средневековую миросистему, так или иначе объединившую пять независимых региональных экономик и культур – Западную Европу, арабский мир, зоны Индийского океана, Китая и Великой степи. В этот период произошло складывание безопасной торговли и инфраструктуры культурных коммуникаций между Китаем, странами Восточного Средиземноморья и Египта. Особое значение имело возобновление Великого Шелкового пути. Единая империя создала предпосылки не только для процессов интеграции, но и для обмена между культурами и цивилизациями. Целая система неизвестных ранее явлений, контактов и идей вдохнула новую жизнь в культуру степной части Евразии. В большой мере это оказалось унаследовано Улусом Джучи. Связи общей судьбы Крыма (и всего Причерноморья) с миром средневекового Востока и европейского Запада – одна из главных тем выставки.

Экспозиция разбита на пять разделов: Всадническая культура ранних Чингисидов; Всадническая культура империи Юань и Золотой Орды; Городская культура Чингисидов; Северное Причерноморье и золотоордынская глобализация; Золотоордынский Солхат-Крым.

В выставке участвуют около 600 экспонатов из коллекций Государственного Эрмитажа, Государственного исторического музея, Астраханского историко-архитектурного музея-заповедника, Центрального музея Тавриды, Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника, Феодосийского музея древностей, Ялтинского историко-литературного музея, Государственной инспекции историко-культурного наследия Воронежской области, Фонда поддержки и развития научных и культурных программ им. Ш. Марджани, Национального исторического музея Республики Беларусь.