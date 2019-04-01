После визита Мирзиёева в Бухару лишились должностей 3 хокима и 2 ректора

CA-NEWS (UZ) - После визита президента Шавката Мирзиёева в Бухарской области были уволены три хокима района и ректоры двух вузов.

31 марта хоким (глава администрации) области Уктам Барноев посетил Вабкентский, Ромитанский и Бухарский районы и представил новых глав районов.

Как сообщается, Аскар Жаводов, занимавший пост хокима Вабкентского района с 2009 года, покинул свой пост и вместо него исполняющим обязанности главы района назначен Баходур Бафоев. До назначения он работал заместителем хокима Пешкунского района.

Кахрамон Дустов назначен хокимом Бухарского района. Бывший хоким района Мухиддин Эсанов перешел на другую работу.

Вместо Бахриддина Халимова хокимом Ромитанского района стал Хуршид Тохиров. Ранее он занимал пост первого заместителя хокима Ромитанского района.

Ректор Бухарского государственного университета и ректор Бухарского инженерно-технологического института были уволены во время собрания под председательством Шавката Мирзиёева.

Президент Шавкат Мирзиёев посетил Бухарскую область 29-30 марта.