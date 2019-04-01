Совет улемов Таджикистана разъяснил, где можно совершать намаз, а где нет

CA-NEWS (TJ) - Совет улемов Исламского центра Таджикистана пояснил, где следует читать намаз, а где нет. Соответствующее пояснение опубликовано на официальном сайте Совета улемов Исламского центра страны, передает Авеста.



«Намаз является священным и великим обращением к Богу, и в этой связи Ислам, особенно ханафитское толкование религии запрещает совершать намаз в нечистых и грязных местах», – говорится в пояснении.

Отмечается, что намаз, согласно ханафитскому фикху (толкованию) не следует совершать напротив огня, или очага, где тлеет огонь, в нечистых местах, таких как баня, рядом с отхожим местом, на тротуарах и тропинках, а также на кладбище.

Оной из условий правильного намаза является его совершение на чистом месте.

«Мусульманин в своей искренности, может совершать намаз в своем доме, в гостях, на своем рабочем месте, чтобы сэкономить время. Намаз должен совершатся в мечети, в чистых местах, а не на тротуарах и общественных местах», – подчеркивает Совет улемов.

«Мы обязаны соблюдать культуру и этику посещения мечети и участия в пятничной молитве и других молитвах, чтобы Всевышний принял наши молитвы», – отмечается в пояснении.