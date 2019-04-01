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  1 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия может войти в десятку стран мира по запасам урана

CA-NEWS (MNG) -  28 марта в Улан-Баторе прошёл одиннадцатый крупнейший форум “Геологоразведка Монголии — 2019”, сообщает Монголия Сейчас.

Открывая форум, министр горнорудной отрасли и тяжёлой промышленности Д.Сумъяабазара заявил, что принято решение о проведении в 2019 году геологических исследований на средства госбюджета на общую сумму в 24,6 млрд тугриков (более $9 млн), что на 11,3 млрд (более $4 млн) больше прошлогодних показателей. Это одно из проявлений поддержки политики развития геологической отрасли, увеличения количества проведения геологических исследований на средства госбюджета, улучшения их качества и постоянного повышения средств бюджета, направленных на эти исследования.

По словам бывшего начальника Управления полезными ископаемыми и нефти Д.Баатарцогта, по данным исследования Международного агентства атомной энергии Монголия занимает 15-ое место в мире по запасам урана. Сегодня на 13 урановых месторождениях зарегистрировано 166 тыс.т запасов урана, что составляет два процента от общего количества мировых урановых запасов. В случае если в дальнейшем Монголия активизирует геологоразведочные работы по урану, имеются все возможности войти в десятку стран мира по его запасам.

Как сообщила начальник Отдела по геологоразведочным работам полезных ископаемых и нефти Б.Сунжидмаа: “На сегодня проведение разведочных работ возможно на 4,5% всей территории Монголии”.

По данным специалистов, Монголия выдала около 1400 разведочных и 1600 эксплуатационных лицензий. С 1 января 2018 года выдача этих видов лицензий производится на тендерной основе.

Если на проведение геологических исследований на средства из госбюджета в прошлом году потрачена сумма в 13,3 млрд тугриков (более $5 млн), то в 2019 году в госбюджет заложены 24 млрд тугриков.

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