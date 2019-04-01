Названы основные причины появления рака груди

CA-NEWS (CA) - Австралийские ученые выяснили основные причины появления рака груди. Об этом сообщает MedicalXpress со ссылкой на International Journal of Cancer.

По данным исследования, ожирение и злоупотребление алкоголем повышают шансы на появление рака молочной железы.

Ученые проанализировали шесть работ, объединивших сведения о более чем 200 тысячах женщин. Специалисты стремились выяснить, сколько случаев заболевания можно предотвратить превентивными мерами.

"Мы обнаружили, что уровень ожирения может стать причиной самой большой доли предотвратимых случаев рака молочной железы в будущем - 17500 случаев или 13 процентов в следующем десятилетии", - рассказала исследователь Маарит Лааксонен.

На долю алкоголя приходится 11 600 таких случаев.

7% процентов заболеваний раком молочной железы у испытуемых вызвало длительное применение (более пяти лет) гормональной терапии в период менопаузы, сообщает портал.

Рак молочной железы является наиболее распространенным типом онкологического заболевания у женщин.