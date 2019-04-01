К 2030 году Узбекистан построит 25 солнечных электростанций

CA-NEWS (UZ) - В ближайшие 10 лет Узбекистан планирует построить порядка 25 солнечных электростанций (СЭС), сообщили местные СМИ, ссылаясь на заместителя министра энергетики республики Шерзода Хаджаева.

«До 2030 года планируем построить порядка 25 солнечных станций», – сказал Хаджаев. Первую в стране солнечную электростанцию мощностью 100 МВт, по его словам, намечено ввести в эксплуатацию в Навоийской области.

«По графику начнем строительные работы в этом году и завершим их в течение двух лет», – цитируют СМИ замминистра.

Ранее заявлялось, что первая СЭС в стране появится в Самаркандской области. Однако китайской компании Zhuhai Singyes Green Building Technology, выигравшей в 2016 году тендер на строительство электростанции, было отказано по причине «устаревших технологий». В прошлом году также стало известно, что канадская компания SkyPower Global инвестирует 1,3 млрд долларов в строительство СЭС общей мощностью 1000 МВт, сообщило Kun.uz.

В 2019 году Узбекистан планирует выработать 67,5 млрд кВт⋅ч электроэнергии, а в 2030 году ожидается, что показатель достигнет 120 млрд кВт⋅ч, добавил Хаджаев.

В Узбекистане электроэнергия производится в основном за счет сжигания природного газа, на который приходится порядка 93% в структуре потребления топлива на электрических станциях «Узбекэнерго», доля ВИЭ не превышает 1%.