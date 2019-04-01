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  1 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Правительство Японии объявило название новой эпохи

CA-NEWS (CA) -  Правительство Японии объявило название новой эпохи, которая начнется 1 мая со вступлением на престол нового императора. Новая эпоха будет называться "Рэйва", передает NHK World.

Генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга назвал представителям СМИ название эпохи и продемонстрировал, какими иероглифами оно записывается, незадолго до полудня в понедельник, 1 марта.

Он пояснил, что название взято из старейшей из существующих антологий японской поэзии "Манъёсю", предположительно составленной в период с седьмого по конец восьмого столетия.

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