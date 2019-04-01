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  1 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Омбудсмен Казахстана направил обращение к генпрокурору, в котором поднял проблему пыток в колониях

CA-NEWS (KZ) -  Сегодня, 1 апреля омбудсмен Казахстана Аскар Шакиров направил обращение к генеральному прокурору, в котором поднял проблему пыток в исправительных учреждениях, передает informБюро.

В 2018 году составители доклада о деятельности национального превентивного механизма (НПМ) посетили 33 следственных изолятора и 90 исправительных учреждений.

Пресс-служба омбудсмена сообщает, что анализ результатов мониторинга свидетельствует о продолжающейся устойчивой тенденции жестокого обращения и применения непропорциональных мер воздействия в местах изоляции от общества.

По словам Аскара Шакирова, участники НПМ в разных регионах страны указывают на недолжное медицинское освидетельствование жертв жестокого обращения, воспрепятствование их обращениям с жалобами на подобные факты. Задокументированные правозащитниками итоги проверок указывают на действия сотрудников учреждений, направленные преимущественно на наказание. Произошедшее в марте убийство осуждённого в учреждении ЛА-155/8 в Алматинской области и ряд других фактов наглядно демонстрируют последствия ослабления функций государственных органов по обеспечению правопорядка, безопасности и соблюдения законности в местах лишения свободы. Это не способствует повышению доверия сограждан к органам, призванным осуществлять соответствующий надзор. Отсутствует объективное и всестороннее расследование таких инцидентов правоохранительными органами.

Он также обратил внимание на заметное снижение взаимодействия участников НПМ и территориальных подразделений прокуратуры.

«Из 31 официально зарегистрированного факта жестокого обращения, направленного в 2018 году в органы прокуратуры, 29 прекращены как неподтверждённые», – подчеркнул омбудсмен.

Вместе с тем, омбудсмен добавил, что благодаря усиленной надзорной деятельности со стороны органов прокуратуры удалось снизить уровень насилия в местах лишения свободы, инициировать меры по улучшению условий содержания, включая закрытие отдельных учреждений.

Он призвал Генпрокуратуру к консолидации усилий для обеспечения прав граждан и нетерпимости к любым проявлениям жестокого обращения.

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