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  1 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан вновь предложил провести в Ташкенте переговоры Кабула с талибами

CA-NEWS (UZ) -  Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье, 31 марта, встретился в Кабуле с узбекской делегацией во главе с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым, сообщает Tolonews.

Стороны обсудили мирный процесс, региональные связи, инфраструктурные проекты и экономические связи между двумя странами, говорится в заявлении президентского дворца.

Отношения между двумя странами лучше, чем когда-либо, сказал Камилов на встрече с Гани, добавив, что реализация совместных инфраструктурных проектов между Афганистаном и Узбекистаном будет способствовать дальнейшему укреплению связей.

Делегация Узбекистана объявила о своей поддержке усилий афганского правительства.

«Узбекистан готов принять переговоры, если талибы готовы напрямую поговорить с афганским правительством», - сказал Камилов.

Президент Гани тем временем высоко оценил роль Узбекистана в Афганистане, особенно в реализации экономических и инфраструктурных проектов, согласованных между двумя странами во время его визита в Самарканд в декабре 2017 года.

Соглашения, подписанные во время визита Гани в Узбекистан, включают двустороннее соглашение о сотрудничестве и 20 других соглашений в различных областях, включая экономику, транзит, безопасность, электроэнергию, сельское хозяйство, здравоохранение и высшее образование.

Гани сказал, что основное внимание уделяется расширению совместного сотрудничества в регионе и что это создаст стабильность в регионе.

Он приветствовал готовность Узбекистана к проведению мирных переговоров и сказал, что Самарканд является совместным культурным наследием двух стран.

По сообщению президентского дворца, официальные лица Афганистана и Узбекистана подпишут соглашения о сотрудничестве в области добычи полезных ископаемых, текстиля, обмена информацией о таможне и безопасности.

Делегация Узбекистана также встретилась с советником по национальной безопасности Хамдуллой Мохибом и обсудила двусторонние отношения, региональные вопросы, безопасность, мирный процесс и усилия по борьбе с терроризмом, говорится в заявлении Совета национальной безопасности.

На встрече с Мохибом Камилов сказал, что Узбекистан поддерживает мирный процесс под руководством правительства Афганистана и что страна готова принять любую встречу по установлению мира в Афганистане.

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