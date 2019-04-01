ЦИК Украины официально объявила о втором туре президентских выборов

CA-NEWS (CA) - На Украине состоится второй тур президентских выборов, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

По итогам обработки 70% бюллетеней ясно, что ни один из кандидатов не наберет необходимых для победы в первом туре 50% голосов, передает РИА Новости.

Глава ЦИК добавила, что перед ведомством стоит задача в короткие сроки подготовиться к следующему этапу.

Ранее сообщалось, что второй тур могут назначить на 21 апреля.

Тридцать первого марта состоялись выборы президента Украины. Лидирует Владимир Зеленский, за ним с существенным отрывом идут Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Юрий Бойко.

Шоумен Владимир Зеленский лидирует по итогам первого тура выборов президента Украины с результатом в 30,45% голосов, действующего президента Петра Порошенко поддержали 16,19% граждан, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 13,15%, сообщается на интерактивном табло ЦИК после обработки 70,03% протоколов.