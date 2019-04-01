В Казахстане следствие рассматривает несколько причин по крушению военного вертолета МИ-8

CA-NEWS (KZ) - Сегодня, 1 апреля командующий военно-воздушными силами воздушной обороны Вооруженных сил РК Даурен Косанов рассказал, что по крушению военного вертолета МИ-8, разбившегося в Кызылординской области проводится расследование государственной комиссии, передает Zakon.kz.

«Результаты будут официально доведены до общественности. Но мы все вопросы пока не снимаем: отказ техники, человеческий фактор и метеоусловия. Я первым прибыл туда на место крушения, проехал на место катастрофы. По первым признакам – разлету частей вертолета, и по словам очевидца – жителя села, который сказал, что "вертолет буквально надо мной пролетел и упал". Это показывает, что экипаж до конца до последнего боролся за живучесть машины. Уводил вертолет, старался, чтобы не было никаких серьезных последствий на земле, в том числе и порчи крестьянского хозяйства. Я считаю, что наши ребята герои - все 13 человек, - сказал Д. Косанов.

На данный момент черные ящики вертолета находятся у представителей государственной комиссии, так что доступ к ним имеют только представители главной военной прокуратуры военно-следственного управления и главного управления по надзору за безопасностью полетами.

Помимо этого командующий пояснил, какие метеоусловия можно назвать сложными для армейской авиации.

«Для вертолетов армейской авиации сложные метеоусловия при высоте ниже 200 метров. На период перелета высота нижней границы в районе посадки от крайнего начиная район Кызылорды и Шымкент было 390-600 метров, это не является для них сложными метеорологическими условиями», - сказал командующий.

По его словам, у летного состава был высокий уровень квалификации. Так майор Роман Костыгин мог летать на высоте 100 метров нижней границы при видимости 1 км.

«Перед ним летели два молодых капитана, затем летел майор Костыгин, группу замыкал подполковник Сагиев. Два опытных летчика со вторым классом, поэтому у них личный состав сидел. У капитана Китарова и Аношкина по 3 человека экипажа было, так как они летчики 3 класса. Эти два капитана смогли пролететь. Я сомневаюсь, что летчик 2 класса, инструкторы, заместитель командира авиационной эскадрильи хуже летает, чем два молодых капитана», - заметил Косанов.