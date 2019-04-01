В Узбекистане преступников и насильников обяжут сдавать образцы ДНК

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане опасные преступники и насильники будут в обязательном порядке проходить геномную регистрацию для единой базы. Это предусмотрено проектом закона, подготовленным МВД республики.

Документ предполагает создание базы данных геномной информации, оператором которой выступят органы внутренних дел.

Обязательной государственной геномной регистрации подлежит биологический материал граждан Узбекистана, иностранных граждан и лиц без гражданства, осужденных за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой свободы личности;

изъятый в ходе доследственной проверки, дознания, следственных действий и судебных разбирательств.

Кроме того, ДНК будут сдавать биологические родственники лиц, пропавших без вести; призванных на военную службу, проходящих службу в органах внутренних дел, Службе государственной безопасности, Министерстве обороны, Национальной гвардии, Государственном таможенном комитете, Министерстве по чрезвычайным ситуациям, органах прокуратуры и граждане Узбекистана, чьи профессии связаны с риском для жизни.

Геномная информация преступников будет храниться до констатации их смерти.