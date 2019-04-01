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  1 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На юго-западе Туркменистана проливными дождями затопило целый город (видео)

CA-NEWS (TM) -  В середине марта на юго-западе Туркменистана прошли проливные дожди. За несколько дней здесь выпала годовая норма осадков. Был затоплен город Берекет и еще несколько десятков сел, передает 1 апреля Хроника Туркменистана.

По данным Радио «Азатлык» без жилья остались 500 семей.

Были затоплены и размыты автомобильные и железные дороги, на несколько дней местное население осталось без связи.

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