На юго-западе Туркменистана проливными дождями затопило целый город (видео)

CA-NEWS (TM) - В середине марта на юго-западе Туркменистана прошли проливные дожди. За несколько дней здесь выпала годовая норма осадков. Был затоплен город Берекет и еще несколько десятков сел, передает 1 апреля Хроника Туркменистана.

По данным Радио «Азатлык» без жилья остались 500 семей.

Были затоплены и размыты автомобильные и железные дороги, на несколько дней местное население осталось без связи.