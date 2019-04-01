На юго-западе Туркменистана проливными дождями затопило целый город (видео)
- Туркменистан, происшествия
- 16:42, 01 апреля 2019
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- Обновлено: 16:46, 01 апреля 2019
CA-NEWS (TM) - В середине марта на юго-западе Туркменистана прошли проливные дожди. За несколько дней здесь выпала годовая норма осадков. Был затоплен город Берекет и еще несколько десятков сел, передает 1 апреля Хроника Туркменистана.
По данным Радио «Азатлык» без жилья остались 500 семей.
Были затоплены и размыты автомобильные и железные дороги, на несколько дней местное население осталось без связи.