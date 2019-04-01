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  1 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В ООН призвали Китай обеспечить безопасность в химической промышленности

CA-NEWS (CA) -  После взрыва на заводе по производству пестицидов эксперт ООН по правам человека Баскут Тунчак призвал Китай выполнить свои обещания и принять эффективные меры по обеспечению безопасности в химической промышленности, передает служба новостей ООН.

Поводом для заявления правозащитника стал очередной инцидент – 21 марта произошел взрыв на заводе по производству пестицидов в городе Яньчэн в провинции Цзянсу, в результате которого погибли 78 человек, сотни получили травмы.

«В Китае – самое масштабное химическое производство в мире, и страна обязана принять высокоэффективные меры по обеспечению безопасности», – сказал Тунчак.

Эксперт напомнил о взрывах на химическом складе в городе Тяньцзинь в 2015 году. Техногенная катастрофа унесла жизни более чем 160 человек, более 700 человек получили травмы. По словам правозащитника, с тех пор власти Китая приняли отдельные, меры, которые не принесли существенных результатов.

Китай – один из крупнейших в мире производителей химической продукции, в том числе промышленных химикатов и пестицидов. Эта отрасль продолжает стремительно развиваться. К 2030 году половина всей химической продукции в мире, за исключением фармацевтических товаров, будет производиться в Китае.

Баскут Тунчак занимает должность Специального докладчика ООН по вопросу о правах человека и опасных веществах и отходах.

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