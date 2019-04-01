Оборот глобального рынка электронной коммерции составил 29 триллионов долларов. Лидируют США, Япония и Китай

CA-NEWS (CA) - Глобальный рынок электронной коммерции вырос в 2017 году на 13 процентов, его оборот составил 29 триллионов долларов. Об этом 29 марта сообщают эксперты Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), говорится на официальном сайте ООН.



Увеличилось, соответственно, и число онлайн-покупателей: их стало на 12 процентов больше. 1,3 миллиарда человек – четверть населения планеты – делает покупки в сети.

Большинство интернет-потребителей покупает товары и услуги в пределах своих стран. Однако число тех, кто заказывает продукцию из-за рубежа, выросло до 21 процента – в основном за счет покупателей в Соединенных Штатах.

В результате объем международной электронной торговли по схеме «бизнес для потребителя» (B2C) увеличился на 4 процента и достиг 412 миллиардов долларов.

«Новые показатели свидетельствуют от том, что электронная коммерция создает массу возможностей, – сказал глава ЮНКТАД Мукиша Китуи. – Но, если говорить о развитии, то вопрос заключается в том, готовы ли предприятия в развивающих странах воспользоваться этими возможностями».

Список мировых лидеров электронной торговли за последние пару лет практически не изменился. Первые три позиции по-прежнему занимают США, Япония и Китай. В десятку «гигантов» интернет-коммерции также входят Германия, Южная Корея, Великобритания, Франция, Канада, Индия и Италия.