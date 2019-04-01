В Туркменистане военкоматы требуют возвращения студентов из-за рубежа для несения воинской службы

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане работники военкоматов обзванивают и вызывают родителей студентов, обучающихся за пределами страны, с требованием немедленного возвращения сыновей в страну с целью прохождения службы в армии, сообщает сегодня 1 апреля Азатлык.

Нынешний призыв на военную службу, который будет осуществлен в апреле-июне 2019 года, был объявлен 20 марта. Призыв в вооруженные силы Туркменистана осуществляется дважды в год в мае и ноябре. Продолжительность военной службы два года.

Учащиеся высших учебных заведений, в том числе за рубежом, входят в категорию граждан временно освобожденных от призыва.

В настоящее время родители студентов, посещают военкоматы и пишут расписки о том, что после окончания учебы сын вернется в Туркменистан и отслужит в армии.

Из-за большого количества невозвращенцев в страну, молодежь в Туркменистане призывают сразу после окончания школы. В течение последних нескольких лет нередки случаи, когда в армию призывают учащихся старших классов еще до окончания школы, при этом аттестаты выдают родителям.

Государственная пресса сообщает, что военнослужащие страны вносят вклад в продовольственное обеспечение страны. Как сообщалось в официальных публикациях, "солдаты изготавливают природные лекарственные средства, собирают фисташки и грецкие орехи в горных местностях".

Солдат срочной службы также систематически привлекают к сбору хлопка.