На территории Монголии найдены алмазы

CA-NEWS (MNG) - Академия наук Монголии сообщила о находке нескольких мелких алмазов в ходе проведения исследования на территории Архангайского и Сухэ-Баторского аймаков. Были обнаружениы технические алмазы в Хэнтийском, Центральном, Убсунурском и Завханском аймаках, передает Монголия Сейчас.



По словам президента АНМ Д.Рэгдэла: «Чтобы объявить о выявлении алмаза на территории Монголии, необходимо проведение повторного детального исследования. Велика вероятность обнаружения алмаза большого размера. Выявление большого количества алмаза станет мировым открытием и будет иметь важное экономическое значение…».