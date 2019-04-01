РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
На территории Монголии найдены алмазы

CA-NEWS (MNG) -  Академия наук Монголии сообщила о находке нескольких мелких алмазов в ходе проведения исследования на территории Архангайского и Сухэ-Баторского аймаков. Были обнаружениы технические алмазы в Хэнтийском, Центральном, Убсунурском и Завханском аймаках, передает Монголия Сейчас.

По словам президента АНМ Д.Рэгдэла: «Чтобы объявить о выявлении алмаза на территории Монголии, необходимо проведение повторного детального исследования. Велика вероятность обнаружения алмаза большого размера. Выявление большого количества алмаза станет мировым открытием и будет иметь важное экономическое значение…».

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Самая дорогая картина в мире пропала из Лувра Абу-Даби
  • В Туркменистане в давке за хлебом скончался пожилой мужчина
  • В Каракалпакстане убили мать с тремя детьми
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×