Министр иностранных дел Монголии находится с визитом в Китае

CA-NEWS (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Д.Цогтбаатар находится в эти дни с официальным визитом в Китайской Народной Республике по приглашению своего китайского коллеги Ван И, сообщает Монголия Сейчас.



31 марта в международном аэропорту Пекина министра иностранных дел Монголии встретила официальная делегация Китая во главе с советником департамента Азии МИД КНР.

В рамках своего визита глава внешних связей Монголии проведет официальные переговоры и встречи с высокопоставленными лицами Китая.

Планируется, что Д.Цогтбаатар выступит с речью на церемонии открытия выставки монголо-китайских художников.