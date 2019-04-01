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  1 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Министр иностранных дел Монголии находится с визитом в Китае

CA-NEWS (MNG) -  Министр иностранных дел Монголии Д.Цогтбаатар находится в эти дни с официальным визитом в Китайской Народной Республике по приглашению своего китайского коллеги Ван И, сообщает Монголия Сейчас.

31 марта в международном аэропорту Пекина министра иностранных дел Монголии встретила официальная делегация Китая во главе с советником департамента Азии МИД КНР.

В рамках своего визита глава внешних связей Монголии проведет официальные переговоры и встречи с высокопоставленными лицами Китая.

Планируется, что Д.Цогтбаатар выступит с речью на церемонии открытия выставки монголо-китайских художников.

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