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  1 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Представитель МИД Казахстана рассказал о предстоящем визите К-Ж.Токаева в Россию

CA-NEWS (KZ) -  3 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом посетит Россию. Главным пунктом пребывания которого будут переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Bnews.kz.

По словам официального представителя министерства иностранных дел Казахстана Айбека Смадиярова, визит в Москву станет первой зарубежной поездкой Касым-Жомарта Токаева в качестве главы государства. Повестка дня, встреча лидеров двух государств содержит вопросы двухстороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарных сферах, а также актуальные региональные и международные темы. В рамках визита планируется подписание ряда двухсторонних документов.

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